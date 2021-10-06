Resident Evil Village, 2D piksel olarak tekrardan tasarlandı

Birçok oyuncu için Resident Evil Village'in açılış birkaç saati tüm deneyiminin en önemli noktasıdır. Lady Dimitrescu'yu labirant kalesinde dolaşırken ve zindanda saklanan mutasyona uğramış mahkumları savuşturan bir piksel oyundur.

Vampirler tarafından yönetilen dev bir kale, birine başka bir Japon oyununun ilk seviyesi castlevania'sını hatırlattı. OcO adlı bir geliştirici Castle Dimitrescu'yu orijinal 1986 aksiyon platformunda işlenen Drakula'nın orijinal evine yakın bir görünüş oluşturdu.

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Itch.io YouTube sayfasında, OcO geliştirmenin iki ay sürdüğünü ve tüm özel piksel sanat varlıkları üzerindeki çalışmaları gösterdiğini belirtiyor. Ethen Winters'ın 2. Versiyonu olarak harap olmuş kasabadan, mutasyona uğramış hizmetçiler ve kurt adamlarla dolu bir Dimitrescu Kalesi'ne gireceksiniz.

Residentvania'yı indirmek için buraya tıklayınız.

Oyun yaklaşık beş dakika sürüyor, ancak modern video oyunlarının Retro stillere yeniden tasarlandığını görmeyi seviyorsanız hoşunuza gidecektir.

RESIDENTVANIA FRAGMANI

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