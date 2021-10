Resident Evil'ın Chris ve Jill'i Fortnite'a eklenecek yeni karakterler oldu

Jill Valentine, Resident Evil 1 ve Resident Evil 3'teki görünüme sahiptir. Chris Redfield'ın ise Resident Evil 5 ve Resident Evil 8'deki görünüme sahip olacaklar. Epic Games, Resident Evil'ın Fortnite ile olan işbirliğini duyurdu. Fortnite'a eklenecek olan Resident Evil karakterleri ile Fortnite adasında zombi istilasından kurtarmaya gelecekler.

Fortnite, Twitterdan paylaştığı paylaştığı duyuruda:

"Bir kabustan kaçtılar… Sadece kendilerini başka bir kabusta buldular. İki efsanevi STARS üyesi kendilerini adada bulur…" sözlerine yer verdi.

S.T.A.R.S. rütbelileri Chris Redfield ve Jill Valentine, Spencer Malikanesi ve ötesinde sayısız dehşetten kurtulduktan sonra kendilerini adada, Paralel'in Küp Canavarlarıyla karşı karşıya buldu. S.T.A.R.S. Timi Seti'yle canınız pahasına Küp Canavarlarını ve rakiplerinizi alt edin.

S.T.A.R.S. Timi Paketi'yle oyuncular Chris Redfield kıyafeti, Jill Valentine kıyafeti, Yeşil Bitki sırt süsü (alternatif tarzlarıyla) ve Kayıt Daktilosu sırt süsünü alabilirler. Ayrıca S.T.A.R.S. Timi Ekipman Paketi'yle de CIZBIZCI kazması, Şok Sopası kazması ve Yağmurda Yürüyüş ifadesini alabilirler. S.T.A.R.S. Timi Paketi ayrıca Yaşam Mücadelesi yükleme ekranını da içerir.

They escaped one nightmare... only to find themselves in another.



Two legendary S.T.A.R.S. members find themselves on the Island... https://t.co/e3jPO8NExG pic.twitter.com/H4LdBcCUfn