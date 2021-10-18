Rektörümüz Trakya Üniversitesi Rektörünü Ziyaret Etti

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Rektör Tabakoğlu'nu makamında ziyaret eden Rektörümüz, Edirne'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, misafirperverliği dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.

Rektör Tabakoğlu ise nazik ziyaretleri dolayısıyla Rektörümüze teşekkür ederek, Trakya Üniversitesinde konferans vererek bilgi ve tecrübelerini paylaşacak olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

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