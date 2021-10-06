YÖK Başkanlığını Ziyaret... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YÖK Başkanlığını Ziyaret...

Habermetre - Haberler | Toplum
YÖK Başkanlığını Ziyaret...

YÖK tarafından düzenlenen 2021-2022 Akademik Açılış Yılı Töreni için Ankara'da bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

YÖK tarafından düzenlenen 2021-2022 Akademik Açılış Yılı Töreni için Ankara'da bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

Söz konusu ziyarette Rektörümüzün beraberinde Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan da yer aldılar.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici İbrahim Aydemir
Magazin Ziya Selçuk Deniz Akkaya Seda Sayan
Spor Fatih Terim Marcao Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YÖK Başkanlığını Ziyaret... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 19:23:55. #1.11#