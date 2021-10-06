YÖK Başkanlığını Ziyaret...

YÖK tarafından düzenlenen 2021-2022 Akademik Açılış Yılı Töreni için Ankara'da bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

Söz konusu ziyarette Rektörümüzün beraberinde Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan da yer aldılar.

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