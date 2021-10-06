PUBG Mobile Pro League Türkiye 2. sezonunda ilk gün maçları tamamlandı!

PMPL heyecanı hız kesmeden devam ediyor, PUBG Mobile Pro League Türkiye 2. sezon'da ilk gün maçları tamamlandı. Dün geç saatlerde tamamlanan ilk gün maçlarının ardından takımlar sıralamada yerlerini aldı. Knockout ekibi toplam 60 puan ile ilk günü birinci tamamladı!

İlk sezonunda da izleyicileri ve takımları heyecana boğan turnuva ikinci sezonuna da hızlı bir giriş yapmış oldu. Ben Esports 57 puan ile ikinciliği alırken, Surreal Esports da 53 puan ile ilk günü üçüncü sırada bitirdi.

Ligin ilk gününde öne çıkan oyuncular ise aşağıdaki gibi Açıklaması

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