PUBG Mobile: PMGC 2021 başlangıç ??tarihi ve takım sayısı açıklandı! - Haberler
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PUBG Mobile: PMGC 2021 başlangıç ??tarihi ve takım sayısı açıklandı!

Playerbros - Haberler | Gamegar
PUBG Mobile: PMGC 2021 başlangıç ??tarihi ve takım sayısı açıklandı!

Turnuva, PUBG Mobile Espor tarihinin en büyük ödül havuzuna sahip olacak.

PUBG Mobile Esports 2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte PUBG Mobile Global Championship 2021 (PMGC 2021) için heyecan dorukta. Dünyanın her yerinden PUBG Mobile hayranları, dünyanın dört bir yanından en iyi takımların nihai şampiyonluk için mücadele etmesini bekliyor.

PUBG Mobile'ın geliştiricisi Tencent, PMGC 2021'in 30 Kasım 2021'den başlayıp Ocak 2022'ye kadar devam edeceğini duyurdu. Turnuva, Lig ve Finaller aşaması olarak ikiye ayrılacak. Lig Aşaması 24 Aralık'a kadar devam ederken, PMGC 2021 finalleri Ocak 2022'nin ortalarında oynanacak. Turnuva da dünyanın dört bir yanından katılım sağlayacak 40 takım yer alacak.

Turnuva, 6 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip olacak. Bu yılki Küresel Şampiyona, kalifikasyon için biraz farklı bir yaklaşım izliyor. Dünya çapındaki takımlar kendi ülkelerinin Pro Liglerinde yarışacak ve PMGC puan sistemine göre seçilecek ve PMPL'nin iki sezonunda (Lig Aşaması ve Finaller) takımlar tarafından elde edilen puanlar dikkate alınacak. Ayrıca yerel Pro Liglerini yöneten on iki bölgenin her birinden tek bir takım, PMGC puanları aracılığıyla PMGC 2021'e hak kazanacak.

Takımlar SEA, Avrupa, Amerika ve Güney Asya Orta Doğu bölgelerinde gerçekleştirilecek olan dört PMPL Şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.

Şampiyonanın çevrimiçi veya LAN olması henüz açıklanmadı. Bu yılın başlarında PUBG Mobile Esports direktörü James Yang, organizatörlerin bu yıl bir LAN turnuvası düzenlemek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söylemişti.

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