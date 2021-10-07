PUBG Mobile ne zaman çıktı? PUBG Mobile ilk ne zaman çıktı, 2 ne zaman çıkacak? - Haberler
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PUBG Mobile ne zaman çıktı? PUBG Mobile ilk ne zaman çıktı, 2 ne zaman çıkacak?

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PUBG Mobile ne zaman çıktı? PUBG Mobile ilk ne zaman çıktı, 2 ne zaman çıkacak?

PUBG Mobile, tüm dünyada en çok oynanan mobil oyunlar arasında adından sıkça bahsettrirmekte. Yakın zamanda PUBG Mobile 2 yani New State'in çıkacağı bilinirken, oyuncular PUBG Mobile ne zaman çıktı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, PUBG Mobile ilk ne zaman çıktı, 2 ne zaman çıkacak?

PUBG Mobile ne zaman çıktı? PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, battle royale türünün atalarından biri haline geldi. Hala popüler, ancak oyun Fortnite ve şimdi de Apex Legends'ın sert rekabetiyle karşı karşıya kaldı. Peki PUBG mobil oyun pazarına ne zaman girdi?

PUBG Mobile, 9 Şubat 2018'de Android ve iOS'ta çıkış yaptı. Oynaması ücretsiz battle royale oyunu, Fortnite'ın kendi mobil oyunundan yaklaşık bir ay daha hızlı piyasaya çıktı. Bununla birlikte, Fortnite mobil oyununun aksine, PUBG Mobile platformlar arası bir oyun değildir, yani PUBG Mobile'daki oyuncular yalnızca diğer mobil ve emülatör kullanıcılarla oynayabilir.

Piyasaya sürülmesinden bu yana oyun, mobil platformda bir başarı olarak kabul edildi. PUBG Mobile şu anda App Store'da en üst sıralarda yer alan strateji oyunudur ve 4,4 yıldız derecesine sahiptir. Oyun özellikle Çin'de popüler oldu ve on milyonlarca Çinli oyuncu, 19 Mart 2018'de küresel mobil sürümünde oyunu hevesle indirdi.

Battle royale modunun yaratıcısı Brendan Greene, bu modu ilk olarak h1z1 ve arma oyunlarıyla bizlerle tanıştırmıştı. Daha sonra bu oyunlarla ilişiği kesen Greene, kendi ekibini toplayarak PUBG'y hayata geçirdi.

PUBG Mobile , her yeni yama ile farklı modlar ve özellikler eklemesiyle biliniyor. Ancak bunlar genellikle benzersizdir ve birbirinden ayrıdır. Geliştirme güncellemesinde, harita fütüristik bir haritaya dönüşürken oyunun irfan tanıttığı görülüyor. Bu değişiklikler kademeli olacak ve sonraki birkaç yamada yapılabilir.

PUBG New State çıkış tarihi belli oldu mu? PUBG 2 ne zaman çıkacak?PUBG New State çıkış tarihi belli oldu mu? PUBG 2 ne zaman çıkacak?

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Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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