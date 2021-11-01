Protestocular G20 Zirvesi'ne Giden Yolu Kapattı

Roma'da, The Cloud (Bulut) adlı konferans merkezinde düzenlenen zirveye çeşitli gruplardan tepkiler devam ediyor. Bunlar arasında 'İklim Kampı' adlı çevreci grubun yaklaşık 50 destekçisi bugün, The Cloud'a giden ana caddede oturma eylemi düzenleyerek konferans merkezine gidişi engelledi

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