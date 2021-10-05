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Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu 7 Ekim'de başlıyor

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu 7 Ekim'de başlıyor

2. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu 7-9 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

2. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu 7-9 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin (FSMVÜ) iş birliğinde düzenlenen sempozyumun ana teması "İslam Bilim Tarihine Metodolojik Yaklaşımlar" olarak belirlendi.

Sempozyumda bilim, tarih, din, felsefe, toplum, siyaset, ekonomi ve dil arasındaki ilişkiler ağının kesişim noktasında yer alan İslam bilimleri tarihine ne tür metodolojik araçlarla yaklaşılması gerektiği, farklı disiplinlerdeki metodolojik perspektiflerden nasıl ve ne oranda yararlanılabileceği sorularına cevap aranacak.

Yurt içi ve yurt dışından 68 bilim insanının katılacağı, 16 oturum olarak planlanan sempozyum, tebliğcilerin 51'inin yüz yüze katılacağı 17'sinin ise sunumlarını çevrim içi sunacağı karma bir yöntemle icra edilecek.

Sempozyum internetten canlı yayınlanacak

Açılış programı İÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde 7 Ekim'de gerçekleştirilecek açılış programı FSMVÜ YouTube kanalından, İÜ Rektörlük Binasındaki doktora ve mavi salonlarda gerçekleştirilecek oturumlar ise İÜ YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Program ve bildiri özetlerine "www.fuatsezginsempozyumu.org" adresinden erişilebilen sempozyum süresince FSMVÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan "Bilimden Sanata Yansımalar 2" adlı karma sergi de İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binasının giriş kısmında ilgililerin beğenisine sunulacak.

Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu'nun ilki Haziran 2019'da gerçekleştirilmişti. Sempozyumla, 2018'de vefat eden İslam bilimler tarihi alanında dünyanın sayılı isimlerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hatırasını yaşatmak ve ortaya koyduğu bilimsel mirasın gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağı olmasını sağlamak amaçlanıyor.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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Haber: Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu 7 Ekim'de başlıyor - Haberler
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