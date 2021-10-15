Prag'ın ünlü ışık festivali Signal 2 yıl aranın ardından yeniden başladı - Haberler
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Prag'ın ünlü ışık festivali Signal 2 yıl aranın ardından yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı / Özgür Öztürk - Haberler | Güncel

- Prag'ın ünlü ışık festivali Signal 2 yıl aranın ardından yeniden başladı Çekya'nın başkenti Prag'ın en ünlü ve önemli festivallerinden biri olan Signal Festivali Covid-19 salgını nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından yeniden başladı.

- Prag'ın ünlü ışık festivali Signal 2 yıl aranın ardından yeniden başladı

PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'ın en ünlü ve önemli festivallerinden biri olan Signal Festivali Covid-19 salgını nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından yeniden başladı.

Çekya'nın başkenti Prag'ın en ünlü ve önemli festivallerinden biri olan Signal Festivali, Covid-19 salgını nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından Karlinske Namesti Meydanı'nda bulunan Aziz Cyril Methodius Kilisesi'nin dış cephesine projeksiyon ile yansıtılarak gerçekleştirilen gösteri ile başladı.

Festival toplam 21 yerde tarihi binalar ile anıt yapıların dış cephelerinde ve bazı kapalı ortamlarda gerçekleştirilecek. Festival, ışık tasarımı, görsel ve dijital sanatlar ile yapay zeka ve aynı zamanda kavramsal sanat alanında tanınmış, Çek ve uluslararası sanatçıların tasarladığı eserlerden oluşuyor.

Festival ilk olarak yapımcı Martin Posta, küratör Jan Rolnik ve The Macula sanat grubundan sanatçı Amar Mulabegovic tarafından organize edildi. 2010 yılında The Macula ve Martin Posta tarafından Prag'da bulunan tarihi eski şehir meydanındaki Astronomik Saat'in 600'üncü yıl dönümü için hazırlanan video haritalama gösterisinin başarısından sonra, Çekya'da aydınlatma sanatının daha geniş kapsamlı bir şekilde sunulması fikri oluştu.

Festivalin ilk yılı için hazırlıklar toplam 3 yıl sürdü. Dünyanın her yerinden konunun en önemli isimlerini festivale dahil eden organizatörler, 2013 yılından beri Prag Büyükşehir, Prag 1 ve Prag 2 belediyelerinin destekleri ile festivali dünyanın en önemli ilk 10 ışık festivali arasına sokmayı başardılar. Bu sene Korona virüs salgının dünya ve insanlık üzerine olan etkilerini konu alan festival 17 Ekim'e kadar devam edecek.

Prag'ın ünlü ışık festivali Signal 2 yıl aranın ardından yeniden başladı

Prag'ın ünlü ışık festivali Signal 2 yıl aranın ardından yeniden başladı

Prag'ın ünlü ışık festivali Signal 2 yıl aranın ardından yeniden başladı

Prag'ın ünlü ışık festivali Signal 2 yıl aranın ardından yeniden başladı
İhlas Haber Ajansı / Özgür Öztürk - Son Dakika Haberleri
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