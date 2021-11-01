PMPL Turkey 2. Sezon şampiyonu SuperMassive Blaze oldu!

29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanan final karşılaşmalarının ardından PMPL Turkey 2.Sezon, uzun adı ile PUBG Mobile Pro League Turkey 2. Sezon finallerinde şampiyon belli oldu. Üç gün boyunca çıktığı karşılaşmalarda başarıya ulaşan Papara Supermassive Blaze, genel sıralamada birinci olarak şampiyonluğa ulaştı.

İlk gün karşılaşmalarının ardından günü beşinci sırada bitiren SMB ekibi, ikinci günde oynanan karşılaşmaların ardından ilk sıradaki yerini almıştı. İkinci gündeki başarısını üçüncü ve son gün olan 31 Ekim Pazar gününde de sürdüren ekip, toplamda kazandığı 194 puan ile birinci sırada yer alırken, Worlds Of Wonders ve Futbolist 177, 1907 Fenerbahçe 174, S2G Esports ise 165 puan ile ilk beş takım arasında yer aldı.

Büyük finallerde son günün istatistiklerine daha detaylı bakıldığında Futbolist ekibinin iki oyuncusu Solkay ve Lutz en çok skor alan beş isim arasında yer alsa da, takım etkinliği üçüncü sırada tamamladı.

Papara SuperMassive Blaze, PUBG Mobile Pro League Turkey 2. Sezon şampiyonu unvanının haricinde 10 bin dolarlık para ödülünün de sahibi oldu. Ayrıca ilk 5 sırada yer alan takımlar da para ödülünün ve PUBG Mobile Pro League - European Championship biletini kazandı.

PMPL Turkey 2. Sezon Finalleri genel sıralaması ve para ödülleri

Papara SuperMassive Blaze - 10 bin dolar

Worlds Of Wonders - 6500 dolar

Futbolist - 5 bin dolar

1907 Fenerbahçe - 4 bin dolar

S2G Esports - 3750 dolar

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