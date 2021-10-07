PlayStation Store'da gizli cevherler ve rekor kıran oyunlar indirime girdi - Haberler
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PlayStation Store'da gizli cevherler ve rekor kıran oyunlar indirime girdi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
PlayStation Store'da gizli cevherler ve rekor kıran oyunlar indirime girdi

Cyberpunk 2077, Modern Warfare, Mortal Kombat 11 ve The Last Us Part II gibi birçok oyun PlayStation Store fırsatlarında %70'e varan indirime girdi

PlayStation Store'da bu hafta birçok oyun gizli cevlerler, rekor kıran oyunlar ve sıcak fırsatlar başlıkları altında fırsat indirimi başladı. Büyük yapımların ve bağımsız oyunların içinde bulunduğu indirim kampanyasında devam ediyor.

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Playstation Plus üyelerine seçili oyunlarda %10daha fazla indirim yararlanırken EA Play ile seçili oyunları ücretsiz oynayabilirsiniz. İndirime giren gizli cevherler, rekor kıran oyunlar ve sıcak fırsat kampanyasındaki başlıca oyunları sizler için listeledik. İşte PlayStation Store'da indirime giren başlıca oyunlar…

PlayStation Store tüm fırsatlara gitmek için buraya tıklayınız.

PLAYSTATION STORE İNDİRİME GİREN OYUNLAR

  • God of War –89,50 TL
  • Life is Strange 2 Tüm Sezon – 81,59 TL
  • A Way Out – 40,20 TL
  • LittleBigPlanet 3 – 89,50 TL
  • It Takes Two Ps4 ve PS5 – 209,25 TL
  • Olympic Games Tokyo 2020 – 258,36 TL
  • Hellblade: Senua's Sacrifice – 71,25 TL
  • Orc Must Die! 3 – 228,00 TL
  • Call of Duty Modern Warfare – 234,50 TL
  • Mortal Kombat 11 – 122,15 TL
  • The Last of Us Part II – 226,85 TL
  • Cyberpunk 2077 – 320,93 TL
  • Need For Speed Heat Deluxe Edition – 194,75 TL
  • Resident Evil 3 – 85,47 TL

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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