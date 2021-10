PlayStation Plus Kasım 2021 oyunları sizleri bekliyor

PlayStation Plus aboneleri, Sony'nin abonelik hizmetine gelen PlayStation VR oyunlarından oluşan üçlü sayesinde Kasım ayında normal miktarın iki katı olan altı oyuna ücretsiz erişim elde edecek.

Ancak Kasım 2021 PS Plus serisi yakar top oyunu Knockout City, sosyal kesinti oyunu First Class Trouble remastered Kingdoms of Amalur'dan oluşuyor.

Bu üç oyun ve PlayStation VR oyunları The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners ve Until You Fall, 2 Kasım'da PlayStation Plus'ta yayınlanacak.

KNOCKOUT CITY

Velan Studios ve Electronic Arts'tan Knockout City, PlayStation 5 ve PlayStatino 5 için satışa sunulacak. Mayıs ayında başlatıla nrenkli yakartop oyunu ve co-op takım tabanlı oyuna güçlü bir vurgu yapıyor.

FIRST CLASS TROUBLE

First Class Trouble altı oyunculu bir parti oyunudur. Çevrimiçi oyunlarda, oyuncular lüks bir uzay kruvazöründe sakinler ve personoids rolünü üstleniyor. Sakinler, haydut bir yapay zekayı kapatmak için birlikte çalışırken Personoid'ler onları durdurmak için komplo kuracaklar

KINGDOMS OF AMALUR

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, Big Huge Games'in ve 38 Studios'un 2012'den itibaren aksiyon rol yapma oyununun yöneticisidir. PlayStation Plus üzerinde PS4'e geliyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Bu üç oyun 6 Aralık Pazartesi gününe kadar indirilebilecek, PlayStation VR oyunlarının üçlüsü ise PS Plus üzerinden 3 Ocak 2022'ye kadar izlenebilecek.

PlayStation Plus aboneleri Ekim ayının oyunlarını PlayStation 4 için Mortal Kombat X ve PGTA Tour 2K21 ve PlayStation 5 için ise İkinci Dünya Savaşı'nı içeren çok oyunculu shooter oyunu Hell Let Loose, 1 Kasım'a kadar indirilebilir.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet