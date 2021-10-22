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PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü Pkk'ya ait sığınakta çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç operasyonu kapsamında 'Ara, bul ve yok et' taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ele geçirilen malzemelerle ilgili gerekli adli tahkikat başlatıldı. - OSMANİYE

PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

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