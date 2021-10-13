Pınar Altuğ kimdir? Pınar Altuğ hayatı ve biyografisi! Pınar Altuğ kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Pınar Altuğ kimdir? Pınar Altuğ hayatı ve biyografisi! Pınar Altuğ kaç yaşında, nereli?

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Pınar Altuğ kimdir? Pınar Altuğ hayatı ve biyografisi! Pınar Altuğ kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Pınar Altuğ, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Pınar Altuğ hakkında merak edilenler. Pınar Altuğ hayatı ve biyografisi. Pınar Altuğ kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Pınar Altuğ merak konusu oldu. İşte Pınar Altuğ hakkında merak edilen Pınar Altuğ kimdir, Pınar Altuğ hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Eylül 1974

Kaç yaşında: 47 yaşında

Nereli: İstanbul Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti.

2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'da ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almıştır.

2000 yılında Umut Elçioğlu ile evlendi ve olaylı şekilde boşandı. 2008 yılından beri Yağmur Atacan ile evlidir. 27 Ocak 2009 tarihinde Su adını verdikleri kızları oldu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Pınar Altuğ kimdir? Pınar Altuğ hayatı ve biyografisi! Pınar Altuğ kaç yaşında, nereli? - Haberler
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