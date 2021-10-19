Pi Sonsuzluk Filmi
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AYDIN (InterSinema.com) - Çevresi tarafından sevilen biri olan Burak, özel bir okulda fizik öğretmenidir. Burak'ın ders anlatımının sıra dışı olması bazı velileri mutlu etse de birçok ebeveyn bu durumdan rahatsızdır. Çok geçmeden velilerin şikayeti sonucu Burak hakkında soruşturma açılır. Çocukluğundan beri sayılarla meraklı olan genç adam için çevresindekilerin sayısal bir karşılığı vardır. Bir gün ailesinden kalan sandığı karıştıran Burak, sandıkta çocukken en sevdiği oyuncak olan abaküsünü bulur. Gece boyunca tıpkı çocukluğundaki abaküsle oynayan Burak, sabah olup okula gittiğinde tuhaf bir durumla karşı karşıya kalır. Okulda kimse Burak'ı tanımamaktadır.
Yönetmen: Yılmaz Aydın
Senaryo: Yılmaz Aydın
Oyuncular: Wilma Elles, Umut Özalp, Taner Şahin, Güney Kılınç
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Pi Sonsuzluk
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2021
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 22.10.2021
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