Pi Sonsuzluk Filmi

AYDIN (InterSinema.com) - Çevresi tarafından sevilen biri olan Burak, özel bir okulda fizik öğretmenidir. Burak'ın ders anlatımının sıra dışı olması bazı velileri mutlu etse de birçok ebeveyn bu durumdan rahatsızdır. Çok geçmeden velilerin şikayeti sonucu Burak hakkında soruşturma açılır. Çocukluğundan beri sayılarla meraklı olan genç adam için çevresindekilerin sayısal bir karşılığı vardır. Bir gün ailesinden kalan sandığı karıştıran Burak, sandıkta çocukken en sevdiği oyuncak olan abaküsünü bulur. Gece boyunca tıpkı çocukluğundaki abaküsle oynayan Burak, sabah olup okula gittiğinde tuhaf bir durumla karşı karşıya kalır. Okulda kimse Burak'ı tanımamaktadır.

Yönetmen: Yılmaz Aydın

Senaryo: Yılmaz Aydın

Oyuncular: Wilma Elles, Umut Özalp, Taner Şahin, Güney Kılınç

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Pi Sonsuzluk

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2021

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 22.10.2021

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