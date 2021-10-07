Pfizer, ABD'de Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanımı için onay istedi - Haberler
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Pfizer, ABD'de Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanımı için onay istedi

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
Pfizer, ABD'de Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanımı için onay istedi

Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanım onayı için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yaptığını açıkladı.

Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanım onayı için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine ( Fda ) başvuru yaptığını açıkladı.

Geçen hafta Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için yaptığı 2'nci ve 3'üncü aşama klinik deneylerinin sonuçlarını FDA'ya gönderen Pfizer, acil kullanım başvurusunu resmen tamamladığını Twitter üzerinden duyurdu.

Sağlık uzmanları, bağımsız bir kurulun 26 Ekim'de bulguları tartışmasının ardından, FDA'nın aşıya onay vermesi durumunda aşının haftalar içinde kullanıma gireceği yorumunda bulundu.

Şirket, 5-11 yaş grubunda 2 bin 268 katılımcı üzerinde gerçekleştirilen deneylerde aşının 10 mikrogramlık iki dozunun, 16-25 yaş grubunda kullanılan 30 mikrogram iki doz aşı ile benzer antikor tepkisi oluşturduğunu belirtmişti.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pfizer, ABD'de Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanımı için onay istedi - Haberler
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