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Peynir tadarken hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Peynir tadarken hayatını kaybetti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde emekli bir öğretmen pazar yerinde almak istediği peyniri tadarken peynir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

BEŞİKDÜZÜ, TRABZON (İHA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde emekli bir öğretmen pazar yerinde almak istediği peyniri tadarken peynir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 69 yaşındaki iki çocuk babası Veysel Ayar, Beşikdüzü ilçe merkezinde pazar yerinde alışveriş yaparken peyniri test ettiği sırada peynir parçası nefes borusuna kaçınca birden fenalaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Veysel Ayar nefes almakta güçlük çektiği için Trabzon'daki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede aort damarında yırtılma da tespit edilen Veysel Ayar doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayar, bugün ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından Ağaçlı mahallesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak. - TRABZON

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