Pera - Ne Ala sözleri! 'Ne Ala' şarkı sözleri nelerdir? Pera - Ne Ala şarkısı söz - müzik kimin?
Pera'nın şarkısı Ne Ala internette en çok dinlenen şarkılar arasında yer aldı. Şarkı youtube içerisinde 8 milyona yakın izlenme ve 45 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Pera - Ne Ala şarkısı sözleri nelerdir? Ne Ala şarkı sözleri nedir? İşte tüm şarkı sözleri...
Pera - Ne Ala şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
PERA - NE ALA ŞARKI SÖZLERİ
Uzun uzun bakardın ya yollara
O yollar mı seni bana getirmiyor
Nasıl bir zamanda yaşıyoruz anlayamadım
Neden gidenler hala dönmüyor
*****
Cam kenarında bir güvercin misali
Beklemekten bitap düştüm uçup gidemem
Halden anlarım ben de diyenler olur elbet
O zaman gelde anla kolaysa şu halimden
*****
Gittin tamam da
Dönüşün yok mu
*****
Aklıma sahip çıkamıyorum bugün
Gittiğin o gün gibi acıtıyor hala
Göz yaşlarımı silmekten usandım
Yağmuru benden bu şehrin ne ala
*****
Aklıma sahip çıkamıyorum bugün
Gittiğin o gün gibi acıtıyor hala
Nasıl saklandın öyle bir kalbime
Şimdi ben de bulamıyorum ne ala
*****
Uzun uzun bakardım ya yollara
O yollar mı seni bana getirmiyor
Nasıl bir zamanda yaşıyoruz anlayamadım
Neden gidenler hala dönmüyor
*****
Cam kenarında bir güvercin misali
Beklemekten bitap düştüm uçup gidemem
Halden anlarım ben de diyenler olur elbet
O zaman gelde anla kolaysa şu halimden
*****
Gittin tamam da
Dönüşün yok mu
*****
Aklıma sahip çıkamıyorum bugün
Gittiğin o gün gibi acıtıyor hala
Göz yaşlarımı silmekten usandım
Yağmuru benden bu şehrin ne ala
*****
Aklıma sahip çıkamıyorum bugün
Gittiğin o gün gibi acıtıyor hala
Nasıl saklandın öyle bir kalbime
Şimdi ben de bulamıyorum ne ala
*****
Aklıma sahip çıkamıyorum bugün
Gittiğin o gün gibi acıtıyor hala
Göz yaşlarımı silmekten usandım
Yağmuru benden bu şehrin ne ala
*****
Aklıma sahip çıkamıyorum bugün
Gittiğin o gün gibi acıtıyor hala
Nasıl saklandın öyle bir kalbime
Şimdi ben de bulamıyorum ne ala
PERA - NE ALA ŞARKI SÖZ - MÜZİK KİMİN?
Söz-Müzik: Gökhan MANDIR