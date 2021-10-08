Pera - Ne Ala sözleri! 'Ne Ala' şarkı sözleri nelerdir? Pera - Ne Ala şarkısı söz - müzik kimin? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pera - Ne Ala sözleri! 'Ne Ala' şarkı sözleri nelerdir? Pera - Ne Ala şarkısı söz - müzik kimin?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Pera - Ne Ala sözleri! 'Ne Ala' şarkı sözleri nelerdir? Pera - Ne Ala şarkısı söz - müzik kimin?

Pera'nın şarkısı Ne Ala internette en çok dinlenen şarkılar arasında yer aldı. Şarkı youtube içerisinde 8 milyona yakın izlenme ve 45 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Pera - Ne Ala şarkısı sözleri nelerdir? Ne Ala şarkı sözleri nedir? İşte tüm şarkı sözleri...

Pera - Ne Ala şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

PERA - NE ALA ŞARKI SÖZLERİ

Uzun uzun bakardın ya yollara

O yollar mı seni bana getirmiyor

Nasıl bir zamanda yaşıyoruz anlayamadım

Neden gidenler hala dönmüyor

*****

Cam kenarında bir güvercin misali

Beklemekten bitap düştüm uçup gidemem

Halden anlarım ben de diyenler olur elbet

O zaman gelde anla kolaysa şu halimden

*****

Gittin tamam da

Dönüşün yok mu

*****

Aklıma sahip çıkamıyorum bugün

Gittiğin o gün gibi acıtıyor hala

Göz yaşlarımı silmekten usandım

Yağmuru benden bu şehrin ne ala

*****

Aklıma sahip çıkamıyorum bugün

Gittiğin o gün gibi acıtıyor hala

Nasıl saklandın öyle bir kalbime

Şimdi ben de bulamıyorum ne ala

*****

Uzun uzun bakardım ya yollara

O yollar mı seni bana getirmiyor

Nasıl bir zamanda yaşıyoruz anlayamadım

Neden gidenler hala dönmüyor

*****

Cam kenarında bir güvercin misali

Beklemekten bitap düştüm uçup gidemem

Halden anlarım ben de diyenler olur elbet

O zaman gelde anla kolaysa şu halimden

*****

Gittin tamam da

Dönüşün yok mu

*****

Aklıma sahip çıkamıyorum bugün

Gittiğin o gün gibi acıtıyor hala

Göz yaşlarımı silmekten usandım

Yağmuru benden bu şehrin ne ala

*****

Aklıma sahip çıkamıyorum bugün

Gittiğin o gün gibi acıtıyor hala

Nasıl saklandın öyle bir kalbime

Şimdi ben de bulamıyorum ne ala

*****

Aklıma sahip çıkamıyorum bugün

Gittiğin o gün gibi acıtıyor hala

Göz yaşlarımı silmekten usandım

Yağmuru benden bu şehrin ne ala

*****

Aklıma sahip çıkamıyorum bugün

Gittiğin o gün gibi acıtıyor hala

Nasıl saklandın öyle bir kalbime

Şimdi ben de bulamıyorum ne ala

PERA - NE ALA ŞARKI SÖZ - MÜZİK KİMİN?

Söz-Müzik: Gökhan MANDIR

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süreyya Sadi Bilgiç Ahmet Davutoğlu
Magazin Ece Üner Kubilay Aka Mustafa Keser
Spor Mesut Özil Ahmet Nur Çebi Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Amelia Hamlin Tahir Büyükakın Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pera - Ne Ala sözleri! 'Ne Ala' şarkı sözleri nelerdir? Pera - Ne Ala şarkısı söz - müzik kimin? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 19:03:39. #1.11#