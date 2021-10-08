Pera - Ne Ala sözleri! 'Ne Ala' şarkı sözleri nelerdir? Pera - Ne Ala şarkısı söz - müzik kimin?

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PERA - NE ALA ŞARKI SÖZLERİ

Uzun uzun bakardın ya yollara

O yollar mı seni bana getirmiyor

Nasıl bir zamanda yaşıyoruz anlayamadım

Neden gidenler hala dönmüyor

*****

Cam kenarında bir güvercin misali

Beklemekten bitap düştüm uçup gidemem

Halden anlarım ben de diyenler olur elbet

O zaman gelde anla kolaysa şu halimden

*****

Gittin tamam da

Dönüşün yok mu

*****

Aklıma sahip çıkamıyorum bugün

Gittiğin o gün gibi acıtıyor hala

Göz yaşlarımı silmekten usandım

Yağmuru benden bu şehrin ne ala

*****

Aklıma sahip çıkamıyorum bugün

Gittiğin o gün gibi acıtıyor hala

Nasıl saklandın öyle bir kalbime

Şimdi ben de bulamıyorum ne ala

*****

Uzun uzun bakardım ya yollara

O yollar mı seni bana getirmiyor

Nasıl bir zamanda yaşıyoruz anlayamadım

Neden gidenler hala dönmüyor

*****

Cam kenarında bir güvercin misali

Beklemekten bitap düştüm uçup gidemem

Halden anlarım ben de diyenler olur elbet

O zaman gelde anla kolaysa şu halimden

*****

Gittin tamam da

Dönüşün yok mu

*****

Aklıma sahip çıkamıyorum bugün

Gittiğin o gün gibi acıtıyor hala

Göz yaşlarımı silmekten usandım

Yağmuru benden bu şehrin ne ala

*****

Aklıma sahip çıkamıyorum bugün

Gittiğin o gün gibi acıtıyor hala

Nasıl saklandın öyle bir kalbime

Şimdi ben de bulamıyorum ne ala

*****

Aklıma sahip çıkamıyorum bugün

Gittiğin o gün gibi acıtıyor hala

Göz yaşlarımı silmekten usandım

Yağmuru benden bu şehrin ne ala

*****

Aklıma sahip çıkamıyorum bugün

Gittiğin o gün gibi acıtıyor hala

Nasıl saklandın öyle bir kalbime

Şimdi ben de bulamıyorum ne ala

PERA - NE ALA ŞARKI SÖZ - MÜZİK KİMİN?

Söz-Müzik: Gökhan MANDIR

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