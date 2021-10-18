Pera Müzesi gelecek ay 3 yeni sergiye ev sahipliği yapacak - Haberler
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Pera Müzesi gelecek ay 3 yeni sergiye ev sahipliği yapacak

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel
Pera Müzesi gelecek ay 3 yeni sergiye ev sahipliği yapacak

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi gelecek ay 3 yeni sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL (AA) - Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi gelecek ay 3 yeni sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretçileri geçmişten geleceğe uzanan bir kültür yolculuğuna çıkaran bu sergilerden " İstanbul'dan Bizans'a: Yeniden Keşfin Yolları, 1800–1955", İstanbul'un bir bilim dalı olarak gelişmeye başlayan Bizans araştırmalarının şekillenmesindeki merkezi rolüne zengin bir arşiv seçkisi ve etkileyici canlandırmalarla ışık tutuyor.

"İstanbul'da Bu Ne Bizantinizm!: Popüler Kültürde Bizans" sergisi de Bizans tarihinin edebiyat, sinema, çizgi roman, moda gibi farklı sanat mecralarındaki temsillerini bir araya getiriyor ve popüler kültürün Bizans mirası ile etkileşimini detaylı bir biçimde sorguluyor.

Independent Curators International (Uluslararası Bağımsız Küratörler) girişiminin "Yarına Notlar" sergisinde ise, farklı ülkelerden 25 sanatçının Kovid-19 pandemisiyle başlayan yeni küresel gerçekliği yansıtan eserleri yer alıyor.

Pera Müzesi'nin yeni sergileri "İstanbul'dan Bizans'a: Yeniden Keşfin Yolları 1800–1955","İstanbul'da Bu Ne Bizantinizm!: Popüler Kültürde Bizans" ve "Yarına Notlar" 23 Kasım - 6 Mart 2022 arasında ziyaret edilebilir.???????

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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