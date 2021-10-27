Pegasus Hava Yolları ekiplerinin aşılanma oranı yüzde 99,3 oldu

Pegasus Hava Yolları uçuş ekiplerinin, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) aşısı olma oranının, ekim ayı itibarıyla yüzde 99,3 olarak gerçekleştiği duyuruldu.

Pegausus Hava Yolları'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Çalışanlarımızın aşılanma oranı yüzde 99,3. Aşı ile birlikte oluşacak toplumsal bağışıklığı önemsiyoruz. Çünkü hayat #AşılıGüzel." ifadelerine yer verildi.

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