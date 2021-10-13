Ülke genelinde havaların soğumasının ardından pek çok bölgede sağanak yağışlar etkili oldu. Sonbahar aylarında girmemizle birlikte, halk arasında bilinen adıyla pastırma sıcaklarının ne zaman geleceği araştırılıyor. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor?

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

PASTIRMA SICAKLARI İSMİ NEREDEN GELİR?

Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi sebebi ile; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde olur.

PASTIRMA YAZI NEDEN DENİR?

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebiyle ortaya çıkmıştır. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

PASTIRMA AYAZI NE DEMEK?

Ekim ayının son haftasıyla kasımın ortalarında yaşanan "pastırma yazı"nın esas adı "pastırma ayazı". Gündüzlerin sıcak, gecelerin ise ayaz olduğu mevsimde özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde gece sıcaklığı sıfır derecenin altına düşüyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Sonbahar aylarının son dönemini yaşıyor olmamıza rağmen pastırma sıcakları genellikle Kasım ayının ikinci haftasında görülür. Sıcaklıkların mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyrettiği gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı günler için denilen pastırma sıcakları yılda birkaç defa yaşanır.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma sıcakları ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar devam eder. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer.

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