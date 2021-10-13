Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor?

Sıcaklıkların mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyrettiği pastırma sıcakları hakkında araştırılan soruların yanıtlarını sizler için derledik. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor?

Ülke genelinde havaların soğumasının ardından pek çok bölgede sağanak yağışlar etkili oldu. Sonbahar aylarında girmemizle birlikte, halk arasında bilinen adıyla pastırma sıcaklarının ne zaman geleceği araştırılıyor. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi sebebi ile; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde olur.

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebiyle ortaya çıkmıştır. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

Ekim ayının son haftasıyla kasımın ortalarında yaşanan "pastırma yazı"nın esas adı "pastırma ayazı". Gündüzlerin sıcak, gecelerin ise ayaz olduğu mevsimde özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde gece sıcaklığı sıfır derecenin altına düşüyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Sonbahar aylarının son dönemini yaşıyor olmamıza rağmen pastırma sıcakları genellikle Kasım ayının ikinci haftasında görülür. Sıcaklıkların mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyrettiği gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı günler için denilen pastırma sıcakları yılda birkaç defa yaşanır.

Pastırma sıcakları ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar devam eder. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Nihal Yalçın İdo Tatlıses Amelia Hamlin
Spor Burak Yılmaz Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 12:49:15. #1.17#