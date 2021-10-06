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Park halindeki tıra çarpan sağlık memuru yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Park halindeki tıra çarpan sağlık memuru yaşamını yitirdi

Antalya'da park halindeki tıra motosikletiyle çarpan sağlık memuru Ramazan Öztürk, yaşamını yitirdi.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da park halindeki tıra motosikletiyle çarpan sağlık memuru Ramazan Öztürk, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Tarım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semt polikliniğinde sağlık memuru olan evli ve 2 çocuk babası Ramazan Öztürk (58), motosikletiyle evine döneceği sırada, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Öztürk kurtarılamadı.

Ramazan Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öztürk'ün Muratpaşa ilçesi Lara Feddahlar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Park halindeki tıra çarpan sağlık memuru yaşamını yitirdi

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