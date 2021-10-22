Pakistan'da olası protestolar için güvenlik önlemleri alındı - Haberler
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Pakistan'da olası protestolar için güvenlik önlemleri alındı

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'da olası protestolar için güvenlik önlemleri alındı

Pakistan'da muhalefet partilerinin yapmayı planladığı protestolar nedeniyle farklı şehirlerde güvenlik önlemleri alındı.

Pakistan'da muhalefet partilerinin yapmayı planladığı protestolar nedeniyle farklı şehirlerde güvenlik önlemleri alındı.

Yerel basındaki haberler e göre, başkent İslamabad'ın giriş ve çıkışları konteynerlerle kapatılırken, şehir içerisindeki bazı yollara da polis barikatları kuruldu.

Başkent İslamabad'a komşu Ravalpindi'de ise metro ulaşımı askıya alındı.

Öte yandan, polis kaynakları, yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) mensubu 24 kişinin Ravalpindi'de gözaltına alındığını belirtti.

Lahor'un farklı semtlerinde de internet hizmeti durduruldu ve bazı yollar konteynerlerle kapatıldı.

Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) çatısı altında toplanan muhalefet partileri, artan enflasyona karşı ülke genelinde harekete geçeceklerini ve protesto gösterileri düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Yasaklı TLP'nin üyeleri ise liderleri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş gerçekleştireceklerini açıklamıştı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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