Pakistan'da fabrikada şiddetli patlama: 2 ölü - Haberler
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Pakistan'da fabrikada şiddetli patlama: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

- Pakistan'da fabrikada şiddetli patlama: 2 ölü Pakistan'ın Lahore kentinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

- Pakistan'da fabrikada şiddetli patlama: 2 ölü

LAHOR - Pakistan'ın Lahore kentinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Patlama anında fabrikadan yükselen alev topu çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahore kentindeki Multan yolu üzerinde yer alan bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrika alevlere teslim oldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, amatör kameralara yansıyan patlama anında gökyüzüne büyük bir alev topu yükseldiği görüldü.

Patlama sırasında yoldan geçen biri ve bir fabrika çalışanının hayatını kaybettiği aktarıldı. Fabrika tamamen kullanılamaz hale gelirken, Pakistan medyası fabrikadaki kazanın patladığını belirtti. Facianın nedeni ise henüz bilinmiyor.

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