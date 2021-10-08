Pakistan'da artan dang humması vakaları, Covid-19 ile devam eden mücadelenin ortasında yeni bir sağlık sorunu haline geldi.

Sivrisinek kaynaklı viral bir enfeksiyon olan dang humması ülkenin birçok yerinde halk sağlığı sorunu teşkil ediyor. Sağlık departmanı raporuna göre Peşaver, Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Covid-19 ve dang humması ile en çok enfekte olan bölgesi durumunda.