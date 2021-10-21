Oktay: "Sonuç bildirgesinde yer alan hedefler, eylemler ve faaliyetler sıkı bir şekilde takip edilecektir" - Haberler
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Oktay: "Sonuç bildirgesinde yer alan hedefler, eylemler ve faaliyetler sıkı bir şekilde takip edilecektir"

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Hazırlanan animasyon filmin gösterimi Hediye takdimi Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı'nın dua etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

Hazırlanan animasyon filmin gösterimi

Hediye takdimi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı'nın dua etmesi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Sonuç Bildirgesi Kapanış Programı"nda konuştu. (3)

Oktay: Sonuç bildirgesinde yer alan hedefler, eylemler ve faaliyetler sıkı bir şekilde takip edilecektir

Oktay: Sonuç bildirgesinde yer alan hedefler, eylemler ve faaliyetler sıkı bir şekilde takip edilecektir

Oktay: Sonuç bildirgesinde yer alan hedefler, eylemler ve faaliyetler sıkı bir şekilde takip edilecektir

Oktay: Sonuç bildirgesinde yer alan hedefler, eylemler ve faaliyetler sıkı bir şekilde takip edilecektir

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