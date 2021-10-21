Oktay: "Sonuç bildirgesinde yer alan hedefler, eylemler ve faaliyetler sıkı bir şekilde takip edilecektir"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Hazırlanan animasyon filmin gösterimi Hediye takdimi Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı'nın dua etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Hazırlanan animasyon filmin gösterimi
Hediye takdimi
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı'nın dua etmesi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Sonuç Bildirgesi Kapanış Programı"nda konuştu. (3)