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Özel İdare Çiçekdağı ilçesinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Özel İdare Çiçekdağı ilçesinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Kırşehir İl Özel İdaresi, 2021 yılı asfalt ve yol yapım çalışmaları kapsamında Çiçekdağı İlçesi köylerinde yapım çalışmalarını sürdürüyor.

ÇİÇEKDAĞI, KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir İl Özel İdaresi, 2021 yılı asfalt ve yol yapım çalışmaları kapsamında Çiçekdağı İlçesi köylerinde yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükteflek-Küçükteflek köyleri arası ve Konurkale köyü, il sınırı yol yapım çalışmasını tamamladı. Yol dolgu ve alt yapı işleri tamamlanan Çiçekdağı İlçesi Büyükteflek-Küçükteflek köylerini birbirine bağlayan 1 kilometre 2. kat sathi kaplama asfalt yol yapımı ve Konurkale köyü ile Kırıkkale il sınırı arasına 4 kilometre 2. kat sathi kaplama asfalt yol yapımı olmak üzere toplamda 5 kilometrelik yol yapım çalışmaları gerçekleştirildi. 2021 yılı yol yapım çalışmalarının planlanan programlar halinde hızla devam ettiğini belirten Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Çiçekdağı ilçesi köylerinin tamamlanan yol yapım çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada; "Yol ve ulaşım konusunda köylerimizin ve vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alabilmeleri için Özel İdare olarak yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Amacımız ulaşım konusunda vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı çekmemesidir. Yol yapım çalışmaları tamamlanan Çiçekdağı İlçemizin köylerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KIRŞEHİR

Özel İdare Çiçekdağı ilçesinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Özel İdare Çiçekdağı ilçesinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

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