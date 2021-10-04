Son dakika haberi: Özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

MALATYA (İHA) - Özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

MALATYA - Malatya'da bir özel harekat polisinin susayan sokak köpeklerine avcuyla su içirdiği görüntüler yürekleri ısıttı.

Malatya'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde özel harekat polisi yaptığı davranışla takdir topladı. Polis memuru, susayan 2 yavru sokak köpeğine elleriyle su içirdi. O anlar başka bir polis memuru tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı.