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Son dakika haberi: Özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı Malatya'da bir özel harekat polisinin susayan sokak köpeklerine avcuyla su içirdiği görüntüler yürekleri ısıttı.

MALATYA (İHA) - Özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

MALATYA - Malatya'da bir özel harekat polisinin susayan sokak köpeklerine avcuyla su içirdiği görüntüler yürekleri ısıttı.

Malatya'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde özel harekat polisi yaptığı davranışla takdir topladı. Polis memuru, susayan 2 yavru sokak köpeğine elleriyle su içirdi. O anlar başka bir polis memuru tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Son dakika haberi: Özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Son dakika haberi: Özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Son dakika haberi: Özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Son dakika haberi: Özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı
İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri
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