Ozan Orhon kimdir? Ozan Orhon hayatı ve biyografisi! Ozan Orhon kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ozan Orhon merak konusu oldu. İşte Ozan Orhon hakkında merak edilen Ozan Orhon kimdir, Ozan Orhon hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

OZAN ORHON KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Nisan 1972

Kaç yaşında: 49yaşında

Nereli: İstanbul

Oldu mu Şimdi? isimli ilk albümünü 1992'de piyasaya çıkaran Ozan Orhon'un bu albümdeki Saman Alevi, Ortada Kuyu Var, Zeynep ve Oldu mu Şimdi? şarkıları öne çıkmıştır.

Müzik dışında sunuculuk da yapmıştır. 1993 yılında İnterstar'da yayınlanan "Senkron" adında bir yarışma eğlence programı sunmuştur, 2006 yılında ise ShowTV'de "Pazar Keyfi" adındaki magazin programını ve "denemeye değer" isimli programı sunmuştur.

19 Haziran 1997'de manken Ebru Şallı ile Sabancı Korusunda peri masalı gibi bir törenle evlenip bir yıl sonra boşandı, 2000 yılında manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin ile evlendi bu evliliği 3 yıl sürmüş çift 20 Ağustos 2003'te boşanmıştır. Lara Yağmur adında bir kızları vardır. 2007 yılından beri Birgül Orhon ile evlidir.

Askerliğini tankçı olarak yapmış ancak sağlık sorunları nedeniyle erken terhis edilmiştir.

Sanatçı 2009 yılı başlarında aşırı kiloları ile televizyon ekranlarına gelmiş midesine taktırdığı kelepçe ve daha sonrası verdiği kilolarla gündem oluşturmuş, mide kelepçesi sağlık sorunları nedeniyle alınmıştır. Mide Kelepçesi taktırdıktan sonra fazla kilolarından kurtulmayı başarmıştır.

2016 yılının Haziran ayında 1900 Orkestrası ile birlikte Doksanlı yıllarda öne çıkan duygusal şarkısı Canımsın Canımı yeniden yorumlamıştır. Aynı zamanda Ünlü oyuncu Tekin Akmansoy'un torunudur.

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