Özalp Kaymakamı Nasır, evi yanan aileyi ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özalp Kaymakamı Nasır, evi yanan aileyi ziyaret etti

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Özalp Kaymakamı Nasır, evi yanan aileyi ziyaret etti

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhammed Emin Nasır, yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ÖZALP, VAN (AA) - Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhammed Emin Nasır, yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kırçalı Mahallesi'ne giden Nasır, hafta sonu çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Turgay Güntürk'ü ziyaret etti.

Güntürk'ten yangın hakkında bilgi alan Nasır, aileye destek olacaklarını söyledi.

Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirten Nasır, Güntürk ailesinin yaralarını bir an önce saracaklarını kaydetti.

Mahalle muhtarı Ömer Ertürk ise aile için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bu olaya duyarsız kalmayan kurum amirlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşımızın evi yapılana kardan yanında olacağız." dedi.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Aleyna Tilki
Spor Oğuzhan Özyakup Burak Yılmaz Mehmet Topal
Tüm Haberler Angela Merkel Namaz Vakitleri Gazeteler Mehmet Fatih Emine Erdoğan Sergen Yalçın Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Özalp Kaymakamı Nasır, evi yanan aileyi ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 14:41:40. #1.11#