Özalp Kaymakamı Nasır, belediye personeliyle bir araya geldi - Haberler
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Özalp Kaymakamı Nasır, belediye personeliyle bir araya geldi

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Özalp Kaymakamı Nasır, belediye personeliyle bir araya geldi

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhammed Emin Nasır, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

ÖZALP, VAN (AA) - Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhammed Emin Nasır, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Belediye tesislerinde düzenlenen programda Nasır, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ertan Baylak, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Esen, Fen İşleri Müdürvekili Zeki Çelik ve belediyede görevli personelle sohbet etti.

Programda konuşan Nasır, büyük bir ailenin fertleri olduklarını söyledi.

Tek amaçlarının halka hizmet vermek olduğunu vurgulayan Nasır, "Vatandaşlarımızın her türlü sorununu gidermeye yönelik çalışmalar yapmak en önemli görevimiz. Bizler layıkıyla halkımıza bu hizmeti yaparken, birim çalışanları olarak hizmet çıtamızı daha da yükselterek hep beraber daha güzel çalışmalara imza atacağız." dedi.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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