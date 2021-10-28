Oya Başar "Plastik Aşklar" oyunuyla Gaziantepli sanatseverlerle buluşacak - Haberler
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Oya Başar "Plastik Aşklar" oyunuyla Gaziantepli sanatseverlerle buluşacak

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Kültür Sanat
Oya Başar

Usta oyuncu Oya Başar ve Ebru Kural'ın yer aldığı komedi oyunu "Plastik Aşklar" Gaziantepli sanatseverlerle buluşuyor.

Usta oyuncu Oya Başar ve Ebru Kural'ın yer aldığı komedi oyunu "Plastik Aşklar" Gaziantepli sanatseverlerle buluşuyor.

Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Orçun Ucal'ın yönettiği oyun, 5 Kasım Cuma saat 20.00'de Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Edis, 13 Kasım Cumartesi saat 21.00'de Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak.

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri
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