Overwatch'ta McCree'nin Adı Cole Cassidy Olarak Değiştirildi!

Overwatch'ın sevilen karakteri arasında yer alan McCree Cole Cassidy olarak oyunda yer almaya devam edecek.

Oyun dünyasının devlerinden olan Blizzard son zamanlarda taciz davaları ile çalkalanıyor. Kadın çalışanlara karşı cinsel taciz, cinsiyet ayrımcılığı, mobbing ve çok daha fazlası ile suçlanan şirket hakkındaki tüm bu iddialar yargı makamlarına da taşınmış ve oyun dünyasında da geniş yer bulmuş durumda. Şirket içerisinde ise bu dava pek çok kişinin şirketten ayrılması, istifa etmesi yada kovulması ile hala devam etmekte olan bir süreç. Bu sürecin en önemli aktörlerinden biri ise sevilen Overwatch karakterlerinden birine adını da vermiş olan Jesse McCree.

Activision Blizzard Cinsel Taciz ve Cinsiyetçilikle Suçlanıyor

Overwatch ekibinin yalnız kovboyu Jesse McCree adını taciz davasında da ismi geçen üst düzey bir şirket çalışanından alıyor. Bir süredir adının değiştirileceği konuşulan, resmi turnuvalarda adı anılmayan ve yalnızca kovboy olarak bahsedilen, kendisi için düzenlenen etkinlik bile ertelenmiş olan McCree karakteri sonunda yeni adına kavuştu. Blizzard cephesinden gelen resmi açıklamaya göre Jesse McCree ismi Cole Cassidy olarak değiştirildi. Bundan böyle yalnız kovboyumuza bu isim ile hitap edilecek, oyunun lore'unda karakterin adı bu şekilde anılacak. Değişiklik 26 Ekim'den itibaren geçerli olacak. Yapılan bir Twitter paylaşımı ile oyunculara duyurulan isim değişikliği metninde ise kovboyun 'geçmişinden kaçmak ve Overwatch ekibini daha iyi hale getirmek için' ismini değiştirdiğinden bahsediliyor.

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