OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 2 AT ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 2 AT ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı 2 at öldü, 5 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı 2 at öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam Besni-Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Köseceli Beldesi yakınlarında Hasan Hüseyin Budak yönetimindeki 27 YC 473 plakalı otomobil, yola aniden çıkan 2 ata çarparak durdu. Kazada atlar ölürken, hasar alan otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin Budak ile araçta bulunan Emel Budak, Ömer Budak, Kerim Budak ve Emel Yücel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ekipler tarafından otomobilden çıkartılarak ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ölen atlar ise iş makinesiyle yoldan kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 2 AT ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 2 AT ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 2 AT ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

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