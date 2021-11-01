Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Samsun'da 40 metre ileride bulunan üst geçitten geçmek yerine annesiyle birlikte kara yoluna giren 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Talihsiz çocuk, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.
SAMSUN (İHA) - Alaçam ilçesi Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen kazada, A.A. idaresindeki 34 JN 6998 plakalı otomobil, 40 metre ileride bulunan üst geçit yerine annesi ile birlikte kara yolundan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hilal D'ye çarptı.
HASTANEYE YETİŞTİRİLİRKEN HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan çocuk 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.