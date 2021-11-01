Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da 40 metre ileride bulunan üst geçitten geçmek yerine annesiyle birlikte kara yoluna giren 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Talihsiz çocuk, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

SAMSUN (İHA) - Alaçam ilçesi Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen kazada, A.A. idaresindeki 34 JN 6998 plakalı otomobil, 40 metre ileride bulunan üst geçit yerine annesi ile birlikte kara yolundan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hilal D'ye çarptı.

HASTANEYE YETİŞTİRİLİRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan çocuk 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eski sevgilisinin yanında gördüğü adamı sırtından vurup öldürdü

Eski sevgilisinin yanında gördüğü adamı sırtından vurup öldürdü

 Beton elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları henüz bilinmiyor

Beton elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları henüz bilinmiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title