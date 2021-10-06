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Otomobil, traktöre çarptı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel
Otomobil, traktöre çarptı: 4 yaralı

KIRIKKALE'de, otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de, otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolu üzerindeki 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında meydana geldi. Davut Kurt yönetimindeki 71 DS 221 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Turgut yönetimindeki 71 AU 863 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktörün römorku devrilerken, otomobilde bulunan Osman Çetinkaya, Abbas Jafarı, Ali Mohammad ve Aziz Ahmad yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.


Otomobil, traktöre çarptı: 4 yaralı

Otomobil, traktöre çarptı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri
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