Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Bahçe-Nurdağı tünelindeki çalışmaları inceledi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Mersin-Adana-İncirlik-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Demiryolu projesi kapsamında yapımı devam eden Bahçe-Nurdağı tünelindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz inceleme sırasında proje müdürü Ferhat Yüksekkaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz, projenin büyük bir yatırım olduğunu belirtti.

Proje sayesinde Devlet Demiryolları altyapısının güç kazanacağını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bahçe ilçemizde yapımı devam eden Bahçe-Nurdağı varyantı hızlı tren tünelinin çalışmalarının yapıldığı alandayız. Proje, başarıyla devam ediyor. İnşallah bu çalışmalar 2022 yılının sonunda bitecek. Burası tamamlandığında demir yollarının tünel ağı içindeki en uzun tüneli olacak ve bu Devlet Demiryollarının altyapısının güçlenmesinde çok ciddi bir katkı sağlamış olacak. Bu tünel tamamlandığında ve hızlı trenler çalışmaya başladığında çok daha kolay, rahat ve konforlu bir ulaşıma kavuşmuş olacağız."

Proje müdürü Yüksekkaya, her biri 10 kilometre uzunluğundaki çift tüplü tünelin birinci tünelinde 10 kilometrelik, ikinci tünelde de 3 kilometrelik bölümün tamamlandığını söyledi.

Projenin yüzde 70'nin tamamlandığını aktaran Yüksekkaya, Fevzipaşa varyantının tamamlanmasıyla 33 kilometrelik güzergahın 17 kilometreye düşeceğini kaydetti.

İncelemede, Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı ve Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz da yer aldı.