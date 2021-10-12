Osmaniye'de Türk Kızılaydan öğrencilere kırtasiye desteği - Haberler
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Osmaniye'de Türk Kızılaydan öğrencilere kırtasiye desteği

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'de Türk Kızılaydan öğrencilere kırtasiye desteği

Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanlığınca öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye desteğinde bulunuldu.

Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanlığınca öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye desteğinde bulunuldu.

Şube Başkanı Zafer Biçer, gazetecilere, köy okullarındaki öğrencilere destek vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Belirlenen 50 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti dağıttıklarını dile getiren Biçer, "Çocukların yüzlerindeki mutluluk ve sevinç bizleri de mutlu etti." dedi.

Hediyelerini alan öğrenciler Türk Kızılaya teşekkür etti.

Osmaniye'de Türk Kızılaydan öğrencilere kırtasiye desteği

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Osmaniye'de Türk Kızılaydan öğrencilere kırtasiye desteği - Haberler
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