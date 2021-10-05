Osmaniye'de 'Dünya Yaşlılar Günü' etkinlikleri - Haberler
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Osmaniye'de "Dünya Yaşlılar Günü" etkinlikleri

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Kadirli ve Toprakkale ilçelerinde yaşayan 100 yaş ve üzerinde olan vatandaşları ziyaret etti.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Kadirli ve Toprakkale ilçelerinde yaşayan 100 yaş ve üzerinde olan vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşları evlerinde ziyaret eden kadın jandarma personelleri, onlara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaret ettikleri yaşlılarla bir süre sohbet ederek "Dünya Yaşlılar Günü"nü kutlayan jandarma personeli, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Osmaniye'de Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri

Osmaniye'de Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri

Osmaniye'de Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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