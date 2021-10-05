Osmaniye'de

OSMANİYE (AA) - Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Kadirli ve Toprakkale ilçelerinde yaşayan 100 yaş ve üzerinde olan vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşları evlerinde ziyaret eden kadın jandarma personelleri, onlara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaret ettikleri yaşlılarla bir süre sohbet ederek "Dünya Yaşlılar Günü"nü kutlayan jandarma personeli, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.