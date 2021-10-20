Oryantal Didem kimdir? Oryantal Didem kaç yaşında, nereli? Oryantal Didem biyografisi!

Ünlü oryantallerden biri olan Didem Kınalı, konuk olarak katıldığı programlarda dans şovlarının yanı sıra yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor. Magazin dünyasında adı sık geçen isimler arasında yer alan Didem Kınalı kimdir sorusu merak konusu oldu. Peki, Oryantal Didem kimdir? Oryantal Didem kaç yaşında, nereli? Oryantal Didem hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ORYANTAL DİDEM KİMDİR?

Didem Kınalı (d. 6 Haziran 1986; Gaziosmanpaşa, İstanbul) Türk oryantal.

6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. Çocukluğu Roman (Çingene) mahallesinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi. Aktüel Dergisi'ne verdiği röportajda "Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hâlâ okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim." açıklamalarında bulunmuştur.

1993 yılında yayın hayatına başlayan İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyurdu. Başarılı oryantal 1,62 boyundadır.

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