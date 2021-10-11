Son dakika haber | Ormanlık alanda başlayan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Ormanlık alanda başlayan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Ormanlık alanda başlayan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haber: Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Tepeköy yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Tepeköy yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi kırsalında alevleri fark eden vatandaşlar hemen 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Tepeköy'de bulunan yangın tankeri ile ilk müdahale yapılan yangına daha sonra Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile çam ağaçlarına ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında 6 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(Hüdayi Demirhan/İHA)

Son dakika haber | Ormanlık alanda başlayan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haber | Ormanlık alanda başlayan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haber | Ormanlık alanda başlayan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haber | Ormanlık alanda başlayan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haber | Ormanlık alanda başlayan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haber | Ormanlık alanda başlayan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Isparta'da görevi başında kalp krizi geçiren itfaiyeci hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Isparta'da görevi başında kalp krizi geçiren itfaiyeci hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Mesut Özil Ersun Yanal Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Murat Kurum Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Ormanlık alanda başlayan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 19:01:18. #1.13#