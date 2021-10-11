Orhangazi Asil Çelik MYO'da BEBKA desteğiyle 'Engelsiz Tarım Projesi' - Haberler
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Orhangazi Asil Çelik MYO'da BEBKA desteğiyle "Engelsiz Tarım Projesi"

Habermetre - Haberler | Toplum
Orhangazi Asil Çelik MYO'da BEBKA desteğiyle

Orhangazi Kaymakamlığı koordinatörlüğünde Orhangazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı ve Hektaş Ticaret Türk AŞ.

ORHANGAZİ, BURSA (Habermetre) - Orhangazi Kaymakamlığı koordinatörlüğünde Orhangazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı ve Hektaş Ticaret Türk AŞ. ortaklığı ile Saadet Öcal Giray Özel Eğitim Okulu öğrencileri, Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli bulunan çocuklarımızın mesleki becerilerini geliştirerek istihdamlarının sağlanması amacıyla ENGELSİZ TARIM PROJESİ birçok proje arasından seçilerek hayata geçirildi.

BEBKA tarafından 67 başvuru arasından seçilerek desteklenen tek proje olan Engelsiz Tarım Projesi'nin başlangıç toplantısı paydaşların katılımı ile Orhangazi Kaymakamlığı'nda gerçekleşti.

Toplam 2100 m2 alan içerisinde sürdürülecek Proje, üretimden depolamaya, paketlemeden satışa kadar bir tarım ürününün her alanında faaliyet gösteren bir kurgu ile Türkiye'de ilk olma niteliği taşıyor. Proje kapsamında derslikler, tarım atölyeleri, sera alanı, ürün satış ofisi ve engelsiz kafe inşa edilecek. Ayrıca Hektaş katkıları ile mavi yemiş gibi katma değeri yüksek tarım ürünleri yetiştirilip satılarak Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli öğrencilere gelir sağlanmasının yanında uzun yıllar BUÜ Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı öğrencilerine staj imkanı sunacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan BUÜ Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO Müdürü Prof. Dr. Fatih Karpat, "Bu örnek projenin hazırlanmasında yer alan okulumuz Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği program hocalarımızı tebrik ederiz. Bu proje dahil bir çok projede yer alacak güçlü akademik kadroya sahip programımızın 2. ek yerleştirmede hala dolmamış kontenjanları bulunmakta olup, aday öğrencilerin bu durumu göz önüne alması kariyerleri açısından faydalı olacaktır" diye konuştu.

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Haber: Orhangazi Asil Çelik MYO'da BEBKA desteğiyle 'Engelsiz Tarım Projesi' - Haberler
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