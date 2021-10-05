Ordu'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'nun Akkuş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 zanlı yakalandı.
AKKUŞ, ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Akkuş ilçesinde düzenledikleri operasyonda, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Olay yerinde 3 elektronik el detektörü ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri