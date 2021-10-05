Ordu'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 zanlı yakalandı.

AKKUŞ, ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Akkuş ilçesinde düzenledikleri operasyonda, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Olay yerinde 3 elektronik el detektörü ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ordu'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 16:36:19. #1.12#