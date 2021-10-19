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Ordu'da 5 bin lira sahte para ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da 5 bin lira sahte para ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yol araması yapılan bir yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin üzerinde çok miktarda sahte para ele geçirildi.

GÜLYALI, ORDU (İHA) - Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yol araması yapılan bir yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin üzerinde çok miktarda sahte para ele geçirildi.

Gülyalı ilçesinde sahil karayolu üzerinde seyreden bir yolcu otobüsünde Narkotik Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir şahsın üstünde ve eşyalarında yapılan aralamalarda 5 bin 150 lira sahte para ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Aynı gün yapılan operasyonda ise 438 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - ORDU

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