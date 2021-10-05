Onikişubat Belediyesi Meclis Toplantısı EXPO 2023 Alanında Yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Onikişubat Belediyesi Meclis Toplantısı EXPO 2023 Alanında Yapıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Onikişubat Belediyesi Meclis Toplantısı EXPO 2023 Alanında Yapıldı

Onikişubat Belediyesi Meclis Toplantısı EXPO 2023 Alanında YapıldıOnikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısını Expo 2023 Rekreasyon Alanda gerçekleşirdi.

Onikişubat Belediyesi Meclis Toplantısı EXPO 2023 Alanında Yapıldı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısını Expo 2023 Rekreasyon Alanda gerçekleşirdi. Kristal Lagünün su tutmasıyla tanıtım faaliyetlerine hız veren Başkan Mahçiçek, her gün ayrı bir grupla kahvaltı programında bir araya geliyor.

Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısını Expo alanında gerçekleştiren Başkan Mahçiçek şu açıklamalarda bulundu.

"Bildiğini üzere şehrimize marka değeri kazandıracak, tanınırlığını ve bilinirliğini artıracak mega proje EXPO 2023'te hazırlıklarımız durmaksızın devam ediyor. Görünen o ki planladığımız takvimde de yetiştireceğiz. Şu ana kadar alanımızın %70'i tamamlanmış durumda. Baharın gelmesiyle yeşillendirme çalışmalarımız da başlayacak. Bu alanımızı sadece 6 ay sürecek fuar zamanı değil senenin her günü kullanılabilecek yaşam alanı haline getiriyoruz.

Arasta Çarşısı, Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Kent Müzesi, Camisi, Nikah Sarayı, Hobi Evleri, kafeteryası, parkları, eğitim alanlarıyla vatandaşımızın aradığı her şeyi bulabileceği bir yaşam alanı haline gelecek.

Ayrıca Nevşehir/Ürgüp-Göreme'den başlayıp Şanlıurfa/Halfeti'ye kadar uzanacak turizm koridoru içerisinde, doğası ve güzellikleri ile saklı bir cennet olan Kahramanmaraşımız EXPO 2023 ile hak ettiği değere kavuşacak. "

Meclis toplantısı sonrası meclis üyelerine Başkan Mahçiçek, Expo alanını gezdirdi, 4 mevsim suyun sabit kalmasını sağlayacak Sır Barajı içi su tutucu sedde aksı ve elektrik üretimini sağlayacak rubber dam sistemi hakkında bilgi verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Ezgi Mola Kubilay Aka Pınar Deniz
Spor Muslera Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Amelia Hamlin Şans Oyunları Yemek Tarifleri İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Onikişubat Belediyesi Meclis Toplantısı EXPO 2023 Alanında Yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:45:48. #1.11#