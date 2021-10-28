Önce halay çekerek köpekten kaçtılar ardından köpeği halaya kattılar

Bir grup gencin köpekten halay çekerek kaçtığı, daha sonra köpeği de halaya kattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bir grup gencin halay çekerek bir köpekten kaçtığı ardından köpeği de halaya kattığı anlar sosyal medyada gündem oldu. 26 Eylül'de bir grup genç halay çektikleri esnada köpeğin havlamasıyla birlikte halay çekerek kaçtı. Aynı genç grup 24 Ekim'de ise halay çekerek kaçtıkları köpeği halaya dahil etti. Bu anlar ise izleyenleri gülümsetti. Sosyal medyada yoğun ilgi gören gençlerin köpekle halayı kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)