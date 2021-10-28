Önce halay çekerek köpekten kaçtılar ardından köpeği halaya kattılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Önce halay çekerek köpekten kaçtılar ardından köpeği halaya kattılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir grup gencin köpekten halay çekerek kaçtığı, daha sonra köpeği de halaya kattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bir grup gencin köpekten halay çekerek kaçtığı, daha sonra köpeği de halaya kattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bir grup gencin halay çekerek bir köpekten kaçtığı ardından köpeği de halaya kattığı anlar sosyal medyada gündem oldu. 26 Eylül'de bir grup genç halay çektikleri esnada köpeğin havlamasıyla birlikte halay çekerek kaçtı. Aynı genç grup 24 Ekim'de ise halay çekerek kaçtıkları köpeği halaya dahil etti. Bu anlar ise izleyenleri gülümsetti. Sosyal medyada yoğun ilgi gören gençlerin köpekle halayı kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Önce halay çekerek köpekten kaçtılar ardından köpeği halaya kattılar

Önce halay çekerek köpekten kaçtılar ardından köpeği halaya kattılar

Önce halay çekerek köpekten kaçtılar ardından köpeği halaya kattılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
KEDİ BESLEMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI; CESEDİNİ KARDEŞİ YAN BİNADA BULDU

KEDİ BESLEMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI; CESEDİNİ KARDEŞİ YAN BİNADA BULDU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title