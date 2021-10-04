Ömer Serdar Özkan kimdir? BGY nedir? sorularının yanıtı araştırılıyor.

BGY NEDİR?

Açılımı bugünlük Bugünlük Grup Yeter olan Mert Güngördü ve Eray Aydemirin kurduğu topluluktur. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BGY'nin spor, ders, oyun gibi farklı kategorileri de bulunmaktadır.

ÖMER SERDAR ÖZKAN KİMDİR?

BGY'nin adminlerinden olan Ömer Serdar Özkan, sosyal medyada üretilen içerikleri denetleyen kişi yani admindir.

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