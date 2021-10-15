Olumsuz hava koşulları nedeniyle Datça'da batan tekne kurtarılamadı - Haberler
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Datça'da batan tekne kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Datça'da batan tekne kurtarılamadı

Muğla'nın sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle saat 06.00 sıralarında batan tekne kurtarılmadı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle saat 06.00 sıralarında batan tekne kurtarılmadı. Teknenin fırtına durduktan sonra kurtarılacağı belirtildi.

Kıyı Ege sahillerinde olduğu gibi Datça ilçesinde de etkili olan ve zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Datça limanında bağlı olan teknelerden biri önce sürüklendi. Ardından kayalıklara çarparak su alan Ahmet ve Can Akkuş'a ait 10 kişilik lüks tekne batmıştı. Tekneyi kurtarmak için bölgeye gelen iş makineleri önce sahil kenarındaki duvarı yıktı. Ardından halatla kıyıya çekilmek istenen tekne olumsuz hava koşulları nedeniyle kurtarılamadı.

Teknenin fırtına dindikten sonra kıyıya çekilerek kurtarılacağı öğrenildi. - MUĞLA

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Datça'da batan tekne kurtarılamadı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Datça'da batan tekne kurtarılamadı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Datça'da batan tekne kurtarılamadı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Datça'da batan tekne kurtarılamadı

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Haber: Olumsuz hava koşulları nedeniyle Datça'da batan tekne kurtarılamadı - Haberler
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