Son dakika haberi... Ölüm durakta yakaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Ölüm durakta yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Ölüm durakta yakaladı

Son dakika gündem haberi... İzmir'in Ödemiş ilçesinde durakta minibüs beklediği öne sürülen bir kişi, oturduğu yerde hayatını kaybetti.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde durakta minibüs beklediği öne sürülen bir kişi, oturduğu yerde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, bugün Ödemiş'in en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, Ödemiş'ten Kızılcaavlu Mahallesi'ne gitmek isteyen Nuri Bilgen (66) köy minibüsünü beklemeye başladı. Bilgen'in hareketsiz durması üzerine çevredeki esnaf, yaşlı adamın durumundan şüphelendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bilgen'in öldüğünü tespit etti.

Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Bilgen'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Seval Konuralp/İHA)

Son dakika haberi... Ölüm durakta yakaladı

Son dakika haberi... Ölüm durakta yakaladı

Son dakika haberi... Ölüm durakta yakaladı

Son dakika haberi... Ölüm durakta yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sevgilisinin fuhşa zorlayıp, öldürdüğü Özler Yörük'ün cinayetiyle ilgili kan donduran sözler: İtiraf edip, sonra şaka dedi

Sevgilisinin fuhşa zorlayıp, öldürdüğü Özler Yörük'ün cinayetiyle ilgili kan donduran sözler: İtiraf edip, sonra şaka dedi

 Yanlış iğne yapılan kadın öldü! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı

Yanlış iğne yapılan kadın öldü! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title